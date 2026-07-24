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Бизнес

ЦБ РФ поднял годовой прогноз инфляции

Центробанк РФ поднял годовой прогноз инфляции до 6-7%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прогноз Центробанка России по инфляции на 2026 год вырос с 4,5-5,5 до 6-7%. Это следует из заявления регулятора.

«По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0-7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что годовая инфляция на 20 июля составляла 5,9%.

24 июля Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Из пресс-релиза регулятора следует, что во втором квартале текущего года экономика страны росла умеренными темпами.

Что касается увеличения цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил снижение роста кредитования в июне.

Ранее в Госдуме предложили новый механизм борьбы с инфляцией.

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