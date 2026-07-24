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Бизнес

В ЕС разработали механизм для заработка на российской нефти

Страны ЕС намерены конфисковать российскую нефть без выплат владельцам
Jana Rodenbusch/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) разработали механизм, который наделит их правом распоряжаться конфискованной российской нефтью без передачи выручки ее владельцам. Об этом говорится в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, механизм позволит европейским странам вывести конфискованную нефть из-под запрета на покупку и перемещение. После этого сырье смогут продать третьему лицу, а выручку не перечислять прежнему владельцу, следует из инициативы.

Помимо этого, документ предусматривает временное разрешение на хранение изъятой нефти на территории ЕС, а также помещение ее в таможенный режим свободной зоны.

Накануне глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. При этом, по данным Reuters, из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского СПГ, чтобы снять возражения Греции. Новые меры также предусматривают ограничения против 32 российских банков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС.

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