В ЕС разработали механизм для заработка на российской нефти

Страны Европейского союза (ЕС) разработали механизм, который наделит их правом распоряжаться конфискованной российской нефтью без передачи выручки ее владельцам. Об этом говорится в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, механизм позволит европейским странам вывести конфискованную нефть из-под запрета на покупку и перемещение. После этого сырье смогут продать третьему лицу, а выручку не перечислять прежнему владельцу, следует из инициативы.

Помимо этого, документ предусматривает временное разрешение на хранение изъятой нефти на территории ЕС, а также помещение ее в таможенный режим свободной зоны.

Накануне глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. При этом, по данным Reuters, из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского СПГ, чтобы снять возражения Греции. Новые меры также предусматривают ограничения против 32 российских банков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС.