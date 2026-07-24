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Бизнес

Набуллина попросила не искать тайных сигналов в ее брошках

Набуллина призвала не искать знаков в ее одежде и брошках
Банк России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не искать тайных сигналов в ее брошках и одежде, Центробанк (ЦБ) все пишет «прямым текстом». Слова председателя ЦБ передает ТАСС.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, не хочет ли ЦБ придумать «понятный датчик [в одежде], который будет показывать настроение регулятора», Набиуллина сказала: «Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом».

В апреле этого года Набиуллина заявила, что время для знаменитых брошек, которые она раньше надевала на свои пресс-конференции после оглашения решений по ключевой ставке, еще не пришло.

Глава регулятора впервые выступила без брошки на традиционной пресс-конференции в конце февраля 2022 года. С тех пор она ни разу не появлялась с этим украшением на публике.

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