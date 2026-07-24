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Бизнес

Банк России в пятницу выбирал между двумя вариантами по ставке

Набиуллина: ЦБ предметно рассматривал снижение и сохранение ключевой ставки
Григорий Сысоев/РИА Новости

На заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике обсуждались различные сценарии изменения ключевой ставки, включая ее сохранение или снижение. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, некоторые участники также выступали за повышение показателя, пишет ТАСС.

«Мы предметно рассматривали два варианта решения: сохранение ставки и снижение на 0,25 п.п. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз — предметно мы рассматривали два варианта», — сказала Набиуллина.

Регулятор проанализировал влияние ситуации на топливном рынке на общую экономику. Набиуллина пояснила, что денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения лишь в том случае, если они оказывают долгосрочное воздействие и провоцируют устойчивый рост инфляции. При этом было отмечено, что правительство предпринимает необходимые шаги для стабилизации цен на топливо.

По итогам заседания 24 июля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых (ранее она составляла 14,25%). В аналитических материалах ведомства указывается на умеренные темпы развития российской экономики во втором квартале 2026 года. Эксперты регулятора полагают, что недавние колебания цен и рост инфляционных ожиданий вызваны временными факторами, в то время как базовая инфляция остается в целевом диапазоне 4–5% годовых.

Ранее Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ.

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