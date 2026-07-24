Рубль замедлил рост на фоне решения ЦБ России по ключевой ставке

Курс рубля во время торгов на Мосбирже замедлил рост на фоне решения Банка РФ снизить ключевую ставку до 14% годовых. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

До публикации решения ЦБ России курс юаня находился на уровне 11,47 руб. (-9,35 коп.). Согласно данным на 13:30 (мск), китайская валюта замедлила снижение до 9,15 коп. и находилась на уровне 11,48 руб.

24 июля Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Из пресс-релиза Центробанка следует, что, по его данным, во втором квартале 2026 года экономика страны росла умеренными темпами. Что касается роста цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил снижение роста кредитования в июне.

В то же время ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до конца этого года до 14,5-14,6%. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 8-10% до 10,5-12,5%.

Ранее Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ.