Минэнерго РФ назвало приоритетом поставки топлива госслужбам и аграриям

Минэнерго РФ уделяет отдельное внимание бесперебойному снабжению топливом госслужб, сельхозпроизводители включены в отдельную категорию поставки топлива. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, объемы и порядок реализации топлива на заправках в России определяется руководством регионов страны самостоятельно, исходя из актуальной обстановки. В Минэнерго рассказали, что совместно с субъектами, государственными ведомствами и нефтяными компаниями в рамках регулярных региональных штабов реализует меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов.

«Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях», — говорится в сообщении.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.