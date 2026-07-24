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Бизнес

США вводят пошлины против 60 торговых партнеров

США введут пошлины против 60 стран из-за борьбы с принудительным трудом
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США вводят торговые пошлины в отношении 60 стран из-за их неспособности обеспечить запрет на принудительный труд. Об этом говорится в заявлении офиса торгового представителя США Джеймисона Грира, передает РИА Новости.

«Джеймисон Грир… предпринимает финальные шаги в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, вводя пошлины в отношении 60 государств за их неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда», — сказано в заявлении.

Новые пошлины начнут действовать 24 июля в 07:00 мск. Мера направлена на замену истекающих базовых глобальных тарифов.

Размер устанавливаемых мер варьируется в зависимости от страны и статуса выполнения требований. Для Канады, Мексики, Великобритании и Индии ставка составит 10%, для ряда других стран, включая государства Европейского союза, 12,5%.

21 июля президент США подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин в 50% на широкий перечень товаров из Канады.

Ранее Вашингтон пригрозил Европе новыми пошлинами в случае введения налога на компании США.

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