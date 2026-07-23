Евросоюз вводит санкции против крупных игроков в сфере добычи золота в России

ЕС вводит санкции против семи крупных игроков в сфере добычи золота в РФ

Европейский союз (ЕС) в рамках 21-го пакета антироссийских санкций вводит меры против семи игроков в сфере добычи золота в России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«ЕС также нацелен на другие источники доходов России, включив в санкционный список семь крупных игроков в сфере добычи золота, одну из крупнейших алмазных компаний», — говорится в тексте.

Кроме того, в Совете ЕС уточнили, что санкции также затронули несколько предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что это не конец санкционного курса. По ее словам, Евросоюз работает над дальнейшими мерами в отношении России.

Ранее Дмитриев отреагировал на материал FT об антироссийских санкциях ЕС.