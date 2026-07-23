Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Евросоюз вводит санкции против крупных игроков в сфере добычи золота в России

ЕС вводит санкции против семи крупных игроков в сфере добычи золота в РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) в рамках 21-го пакета антироссийских санкций вводит меры против семи игроков в сфере добычи золота в России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«ЕС также нацелен на другие источники доходов России, включив в санкционный список семь крупных игроков в сфере добычи золота, одну из крупнейших алмазных компаний», — говорится в тексте.

Кроме того, в Совете ЕС уточнили, что санкции также затронули несколько предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что это не конец санкционного курса. По ее словам, Евросоюз работает над дальнейшими мерами в отношении России.

Ранее Дмитриев отреагировал на материал FT об антироссийских санкциях ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!