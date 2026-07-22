Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X отреагировал на публикацию газеты Financial Times (FT) об антироссийских санкциях, заявив, что британские СМИ хотят, чтобы Евросоюз «продолжал стрелять себе в ногу».

«Санкции против России уже обошлись ЕС в €3 триллиона. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу даже тогда, когда ног не останется», — написал он.

19 июля Financial Times сообщила, что поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. Все больше европейских стран требуют исключений из новых ограничений или вовсе блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных компаний.

По словам одного из собеседников издания, ситуация является серьезным кризисом для всего подхода к рестрикциям. Если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций окажется просто пустой коробкой, добавил он.

Ранее глава МИД Литвы назвал главную проблему с новым пакетом санкций против России.