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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

В России обсуждают продление запрета на экспорт бензина и дизтоплива

«Интерфакс»: власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина и дизтоплива
Илья Наймушин/РИА Новости

Российские власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизтоплива для производителей на месяц, бензина — на полгода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В настоящее время эти меры действуют до 31 июля.

Как уточнил один из источников, знакомых с ситуацией, проект такого постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера России Александра Новака.

При этом второй собеседник агентства утверждает, что соответствующее решение «фактически принято».

Кроме того, ожидается, что запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей продлят также на полгода.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена нефти Brent превысила $100 за баррель.

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