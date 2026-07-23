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Бизнес

Экономист спрогнозировал повышение стоимости нефти Brent до $100 за баррель

Экономист Проценко: цены на нефть марки Brent разгонятся до $100 за баррель
Hasan Jamali/AP

На фоне нестабильной ситуации в странах Персидского залива и конфликта США с Ираном цены на нефть продолжат разгоняться – в ближайшие дни стоимость Brent поднимется до $75–100 за баррель, сообщила RT экономист Гузель Проценко.

Цены на российскую марку нефти Urals в третьей декаде июля будут ползти к отметке в $80 за баррель, добавила она. В целом сегодня нефть – это главный «термометр геоэкономической температуры», повышение ее стоимости вызывает опасения очередной волны инфляции, и, как следствие, пересмотра ставок ФРС, пояснила эксперт.

«Вероятность более жесткой траектории американского регулятора в июле и сентябре повышается, а это не лучшая среда для всех рисковых активов, — считает экономист. — Капитал в такие периоды предпочитает тихие гавани: доллар, облигации, нефть и частично золото».

Комментируя прогноз о курсе рубля, Проценко отметила, что его текущие события укрепляют. На этом фоне вероятность того, что стоимость доллара превысит 80 рублей, крайне невысока, так как мировые цены на энергоресурсы обеспечивают рост доходов российских экспортёров.

Напомним, сегодня данные торгов на лондонской бирже ICE продемонстрировали, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,19% и превысила отметку в $96 за баррель впервые с 8 июня 2026 года. Спустя десять минут, к 4:34 мск, котировки немного скорректировались, однако оставались в уверенном плюсе – $95,91 за баррель, что на 1,96% выше уровня закрытия предыдущего дня торгов.

Ранее Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе.

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