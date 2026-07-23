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Бизнес

Российский банк решил обанкротить владельца крупной сети АЗС

Банк «Россия» обратится в суд для признания компании «Евротранс» банкротом
Константин Михальчевский/РИА Новости

Банк «Россия» объявил о планах обратиться в арбитражный суд с требованием признать компанию «Евротранс», владеющую сетью автозаправочных станций «Трасса», банкротом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале «Федресурс».

Компания-владелец сети АЗС неоднократно допускала технические дефолты по ценным бумагам. Помимо этого, «Евротранс» не выполнял обязательства по выкупу «народных» облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА).

В общей сложности у «Евротранса» числится 21 выпуск долговых бумаг на общую сумму 36,8 млрд рублей. На этом фоне акции компании на Московской бирже рухнули на 15%, до 35,15 рубля.

20 июля акции «Евротранса» выросли на 96%. Ценные бумаги компании оценивались в 51,05 рубля, что соответствует верхней границе ценового коридора. Котировки начали расти на фоне сообщения Мосбиржи о запрете коротких позиций по акциям компании.

Ранее юрист объяснила, какие долги невозможно списать даже при банкротстве.

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