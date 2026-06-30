Юрист объяснила, какие долги невозможно списать даже при банкротстве

При запуске процедуры банкротства списываются долги, однако не все. Как объяснила в беседе с RuNews24.ru адвокат Московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Елена Сутырина, под ограничения попадают, в частности, алименты и требования по текущим платежам, включая коммуналку и аренду.

К прочим текущим платежам относятся такие, как налоги, штрафы ГИБДД, услуги связи и другие, пояснила юрист. Кроме того, банкротам не спишут требования по возмещению причиненного здоровью и жизни другого человека вреда – например, из-за ДТП.

«Обязательства по оплате алиментов также не подлежат списанию, независимо «просужен» долг по алиментам либо нет, — предупредила Сутырина. — Если гражданин-банкрот имел статус ИП и имел задолженности по выплате заработной платы и выходного пособия сотрудникам, то такие долги также не списываются».

Кроме того, списанию не подлежат требования о возмещении морального вреда, убытков, причиненных юрлицу, субсидиарная ответственность и так далее. Например, если речь идет о возмещении умышленно или по грубой неосторожности причиненного вреда имуществу, то взыскание производится на основе судебного решения.

Адвокат также предупредила, что суд может принять решение о завершении банкротства, но не освободить гражданина от долгов. Она призвала не верить рекламе, обещающей «списание долгов под ключ», подчеркнув, что должники рискуют нарваться на наказание за недобросовестное поведение. Также важно учитывать, что попытка скрыть долги от кредиторов также не освобождает от обязательств, о которых кредиторы не знали на момент реализации имущества должника, заключила Сутырина.

До этого стало известно, что в России наблюдается замедление темпов роста банкротств, однако должники молодеют. Так, по данным «Федресурса», по итогам 2025 года количество банкротств выросло более чем на 30%. Абсолютное число банкротов велико — более 0,5 млн человек в 2025 году, но темпы роста уже не такие впечатляющие, как в 2015–2021 годах, когда рост составлял 50% и более.

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