Россиянам рассказали, стоит ли переводить автомобиль на газ

Устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на автомобиль имеет смысл при большом расходе топлива. Об этом «Газете.Ru» заявил автоэксперт Газпромбанк Автолизинга Евгений Липовицкий.

«Целесообразность установки газобаллонного оборудования зависит от расхода горючего и среднего пробега у машины. Чем они больше, тем больше смысла перевести ее на газ для экономии», — пояснил он.

По словам Липовицкого, установка газобаллонного оборудования окупается примерно за полтора года, если автомобиль с расходом от 8 литров проезжает больше 30 тысяч км ежегодно. При среднем пробеге около 15 тысяч км окупаемость может растянуться до трех лет. При меньшем среднем пробеге целесообразность установки уже теряется.

Как добавил автоэксперт, переоборудование малолитражки обойдется минимум в 45 тысяч рублей, за среднеразмерный кроссовер попросят примерно 80 тысяч, большой внедорожник «газифицируют» не меньше чем за 100 тысяч. При этом прейскурант значительно зависит от региона, а разница в цене набегает за марку, редуктор, наполнение комплекта и объем баллона.

Он отметил, что элементы газовой системы всегда подбираются под конкретную модель в зависимости от мощности двигателя и особенностей компоновки. Липовицкий посоветовал, что устанавливать газобаллонное оборудование на машину стоит только на крупных, проверенных временем станциях и сертифицированных сервисах, где уже знают технические особенности вашей модели и могут помочь с документами.

До этого сообщалось, что российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.