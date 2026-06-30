В Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума

Mash: стоимость переоборудования авто на газ в Москве выросла до 200 тысяч рублей

В Москве зафиксирован беспрецедентный рост цен на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Стоимость ГБО выросла в 5-10 раз, а в мастерских нет свободных мест. <...> Ради экономии топлива москвичи массово переходят на газ — автосервисы забиты на месяц-два вперёд. Если недавно установка стоила 20к, то сейчас прокачка машины обойдётся от 50 до 200к — в зависимости от марки», — сообщает канал.

Подорожали и сами комплекты оборудования. Бюджетные варианты ГБО теперь стоят 40–70 тыс. рублей вместо прошлогодних 15–25 тыс. Для современных двигателей с непосредственным впрыском цена комплекта может достигать 120–200 тыс. рублей. При этом некоторые мастера отказываются от установки ГБО на новые модели автомобилей, так как это требует дорогостоящего оборудования, а стабильная работа мотора после переоборудования не всегда гарантирована.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

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