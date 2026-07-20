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Общество

Жителей Токио предупредили об аномальной жаре

РИА Новости: жителям Токио разослали предупреждения из-за аномальной жары
Guitar photographer/Shutterstock/FOTODOM

На телефоны жителей Токио поступили уведомления о высокой опасности, связанной с экстремальной жарой. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 20 июня, температура воздуха в японской столице может достигнуть 36 градусов. По данным метеорологического агентства Японии, предупреждения о жаре также действуют еще в 38 префектурах страны. Таким образом, режим повышенной готовности введен в 39 из 47 префектур.

В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается до 38 градусов, а в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу и Фукуи воздух прогреется до 37 градусов. В большинстве регионов страны температура будет превышать климатическую норму на 2–7 градусов. В Токио показатели окажутся примерно на 6 градусов выше средних значений для этого времени года.

Синоптики прогнозируют, что жара сохранится на протяжении всей недели. В большинстве регионов Японии температура будет стабильно превышать 30 градусов. В Токио ожидается до 37 градусов, а в Нагое воздух может прогреться до 40 градусов.

Аномальная жара также охватила США. В начале месяца такая погода охватила центральные и восточные американские штаты и нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки. В столице США столбик термометра поднялся до +38°C.

Ранее мать цепью приковала дочь к забору под палящим солнцем, чтобы отдохнуть.

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