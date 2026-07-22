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Бизнес

Центробанк впервые за год может сохранить ключевую ставку без изменений

РИА Новости: ЦБ сохранит ставку 14,25% впервые за год
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центральный Банк России не планирует снижать в пятницу, 24 июля, ключевую ставку и оставит ее на уровне 14,25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков.

Эксперты отмечают, что регулятор планирует прервать цикл по смягчению денежно-кредитной политики не на фоне ускорения инфляции, роста ценовых ожиданий бизнеса и неопределенности в отношении бюджетной политики.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

В начале июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на июльском заседании Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году.

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