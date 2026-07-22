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Бизнес

Wildberries запустил выплаты селлерам после атаки на склады

Ким: более 88 тысяч селлеров Wildberries получат выплаты после атаки на склады
Алексей Даничев/РИА Новости

Wildberries начал первые выплаты продавцам, пострадавшим после атаки на склады. Об этом журналистам сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким.

По ее словам, работа над механизмом финансовой поддержки партнеров велась с первых дней после атаки.

«Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, мы ведем работу по организации финансовой поддержки для наших партнеров. Первые начисления селлерам мы начинаем уже сегодня (22 июля — прим. ред.)», — сказала она,

Ким отметила, что в первую очередь выплаты направят самым небольшим и наиболее уязвимым предпринимателям. Более 88 тысяч продавцов получат первые начисления уже 22 июля, а средства должны поступить на их баланс в течение суток.

Глава RWB также сообщила, что подробная формула расчета выплат будет опубликована на портале продавца. Кроме того, компания разрабатывает симулятор продаж для представителей среднего и крупного бизнеса.

По словам Ким, аналогичный механизм финансовой поддержки Wildberries планирует применять и в будущем в случае возникновения подобных ситуаций на других объектах.

Пожар на объекте WB в Московской области произошел в ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников ВСУ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. метров. В Электростали есть пострадавшие, один человек не выжил. К тушению привлекали несколько десятков единиц техники и более 100 спасателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов.

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