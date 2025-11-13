Правительство РФ спишет регионам 28 млрд рублей задолженности

Правительство спишет около многомиллиардную задолженность более 10 регионов России в рамках программы их поддержки, начатой президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Списываются две трети задолженности субъектов, чтобы можно было уменьшить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства на улучшение инфраструктуры, на жилищно-коммунальное хозяйство, на переселение людей из аварийного в нормальное жилье, а также на закупку общественного транспорта.

Мишустин отметил, что такими инструментами в 2025 году воспользовались уже больше половины субъектов России, что позволило оставить на местах почти 200 млрд рублей. Теперь дополнительно будут списаны такие займы на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны.

В августе Мишустин сообщал, что правительство России спишет долги 9 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 25,5 млрд рублей. В перечень вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.

Ранее в Госдуме заявили, что жители прифронтовых регионов никому ничего не должны.