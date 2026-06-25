В России подешевела аренда квартир

Яндекс Аренда: съемные двушки подешевели более чем на 8% с января по май

Цены на аренду квартир в России по итогам мая снизились: съемные студии подешевели на 0,5% по сравнению с апрелем (до 28 тыс. рублей в среднем), однушки — на 0,8% (до 30 тыс. рублей), двушки — на 0,7% (до 38 тыс. рублей в среднем). Трешки подорожали на 0,3%, до 52 тыс. рублей в среднем, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

При этом более выраженный тренд заметен на длинном горизонте: с января по май средняя стоимость аренды студий в среднем по миллионникам сократилась на 6,4%, однокомнатных квартир — на 6,7%, двухкомнатных — на 8,1%. В сегменте трехкомнатных квартир снижение составило 1%.

Средняя цена аренды студий в мае снизилась в Екатеринбурге (26 тыс. рублей, −5,8%), Ростове-на-Дону (27 тыс. рублей, −2,8%), Краснодаре (20 тыс. рублей, −0,9%) и Новосибирске (30 тыс. рублей, −0,7%). В Санкт-Петербурге и Москве изменения были минимальными: −0,4 и +0,2% соответственно при средних значениях 33 тыс. и 66 тыс. рублей. Существенный рост ставки был отмечен только в Красноярске — до 20 тыс. рублей (+2,7%).

Средняя цена съемных однушек упала в Новосибирске (30 тыс. рублей, −4,4%), Уфе (24 тыс. рублей, −3,5%), Воронеже (21 тыс. рублей, −2,6%), Ростове-на-Дону (27 тыс. рублей, −2,0%) и Самаре (26 тыс. рублей, −1,5%). В ряде городов наблюдалась околонулевая динамика, среди них — Екатеринбург (30 тыс. рублей, −0,3%), Челябинск (22 тыс. рублей, −0,1%), Нижний Новгород (30 тыс. рублей, 0%), Пермь (25 тыс. рублей, 0%), Санкт-Петербург (40 тыс. рублей, +0,1%), Волгоград (22 тыс. рублей, +0,2%). Рост средней цены аренды был зафиксирован в Москве (77 тыс. рублей, +1,2%), Краснодаре (25 тыс. рублей, +0,8%) и Омске (25 тыс. рублей, +4,3%).

Съемные двушки подешевели в Екатеринбурге (37 тыс. рублей в среднем, −2,5%), Новосибирске (39 тыс. рублей, −1,4%) и Самаре (33 тыс. рублей, −1,4%). Стабильная или слабоположительная динамика была зафиксирована в Москве (100 тыс. рублей, 0%), Красноярске (35 тыс. рублей, 0%), Уфе (30 тыс. рублей, 0%), Санкт-Петербурге (57 тыс. рублей, +0,1%) и Краснодаре (35 тыс. рублей в среднем, +0,3%). Рост ставок наблюдался в Омске (29 тыс. рублей, +6,1%), Волгограде (27 тыс. рублей, +5,5%) и Ростове-на-Дону (36 тыс. рублей, +1,4%).

Цены на аренду трешек не изменились в Новосибирске (50 тыс. рублей) и Уфе (40 тыс. рублей). Рост ставок был отмечен в Москве (150 тыс. рублей, +5,5%) и Санкт-Петербурге (83 тыс. рублей, +3,6%).

Ранее были названы города с подешевевшей арендой квартир.