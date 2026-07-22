Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Глава РСПП оценил ситуацию на рынке топлива в России

Шохин: ситуация на рынке топлива в России перестала ухудшаться
Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, этот фактор и возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Центробанка России не снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Шохин добавил, что на динамику снижения ставки негативное влияние могут оказать и другие факторы, в том числе рост расходов бюджета.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!