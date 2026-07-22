Глава РСПП оценил ситуацию на рынке топлива в России

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, этот фактор и возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Центробанка России не снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Шохин добавил, что на динамику снижения ставки негативное влияние могут оказать и другие факторы, в том числе рост расходов бюджета.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.