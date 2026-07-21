ЦБ поднял курс доллара до максимума за три месяца

Банк России установил официальный курс доллара на 22 июля на уровне 78,554 рубля, что на 23,81 копейки выше предыдущего показателя. Информация появилась на сайте регулятора.

Для курса доллара это максимум с 8 апреля, когда курс был почти 78,75 рубля.

В то же время официальный курс евро на 22 июля увеличен на 20,16 копейки — до 89,7558 рубля, а курс китайского юаня повышен на 3,93 копейки — до 11,6091 рубля.

До этого эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев назвал курс доллара, комфортный для россиян. По его словам, с точки зрения потребителя, чем ниже курс доллара (выше курс рубля), тем, разумеется, лучше. По его словам, чтобы сравняться по среднему доходу с самыми бедными странами ЕС (вроде Латвии или Словакии), России нужен курс доллара в районе 57 рублей. Чтобы подняться до уровня Чехии или Польши, нужен курс ниже 45 рублей, отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что если Россия вернется к курсу 2009–2014 годов (30–35 рублей), то средние зарплаты в стране выросли бы до уровня Испании и Италии, а если бы курс откатился к 2000–2007 годам (23–28 рублей), то россияне имели бы уровень зарплат как в нынешней Финляндии или Германии.

Ранее россиянам объяснили, ждать ли доллар ниже 70 рублей в 2026 году.