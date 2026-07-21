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Бизнес

Мосбиржа провела второй дискретный аукцион по акциям группы «Соллерс»

МосБиржа дважды останавливала торги акциями «Соллерс» из-за взрывного роста
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мосбиржа провела второй дискретный аукцион по акциям группы «Соллерс». Об этом сообщили на сайте Московской биржи.

Из-за резких скачков стоимости акций «Соллерс» более чем на 20% Московская Биржа дважды за день применяла режим дискретного аукциона, в результате чего к концу торгов бумаги подорожали почти на 56%, достигнув отметки 426 рублей после пикового взлета до 474,5 рубля.

Первый дискретный аукцион по акциям «Соллерса» Мосбиржа провела в 10:22 мск.

До этого сообщалось, что индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 16 июля упал на 4,24%, до 2022,27 пункта, став самым сильным дневным падением российского фондового рынка с 26 сентября 2022 года.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке. По словам представителя Кремля, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, ситуация с фондовым рынком, имеющим определенный запас прочности, прогнозируемая и находится под контролем.

Ранее в ЦБ и Минфине высказались о падении индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов.

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