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В ЦБ и Минфине высказались о падении индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов

ЦБ и Минфин призвали к спокойствию на фоне падения индекса Мосбиржи
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Россиянам следует спокойно относиться к падению индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния на конференции «Российский фондовый рынок – 2026», передает газета «Ведомости».

«Это и дивидентный гэп, и сейчас время турбулентное», — сказал зампред.

Заместитель министра финансов России Алексей Тимофеев добавил, что российский рынок можно сравнить с тигром. По словам замглавы ведомства, сейчас он «немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку».

При этом глава Мосбиржи Виктор Жидков сравнил падение индекса с реакцией организма на болезнь. Он уточнил, что высокая температура позволяет убивать бактерии, но при ее снижении человек будет дольше выздоравливать. В связи с этим текущее положение рынка нужно «просто пережить», отметил Жидков.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов утром 9 июня впервые с 18 ноября 2025 года. К 10:32 мск ипоказатель снижался на 0,8% — до 2 497,5 пункта. К 10:38 мск он находился на уровне 2 498,35 пункта (-0,77%).

Ранее экс-министр экономики дал россиянам совет по инвестированию денег.

 
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