Индекс Мосбиржи показал сильнейшее падение за четыре года

Российский рынок акций рухнул, обновив минимум с 2022 года

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 16 июля упал на 4,24%, до 2022,27 пункта, став самым сильным дневным падением российского фондового рынка с 26 сентября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС потерял 4,7%, опустившись до 813,43 пункта. Наиболее заметное снижение среди индексных бумаг продемонстрировали акции VK (-12,7%) и «Полюса» (-10,6%). После дивидендных отсечек существенно подешевели бумаги «Совкомфлота» (-8,3%) и «Сургутнефтегаза» (-11,1%). Также в числе лидеров снижения оказались «Русал» (-10%), «Татнефть» (-6,4%), ВТБ (-6,2%), «Газпром» (-5,6%) и «Транснефть» (-4,8%).

Давление на российский фондовый рынок оказывают геополитические факторы, а также ожидания инвесторов относительно дальнейших решений Банка России по ключевой ставке.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке. По словам представителя Кремля, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, ситуация с фондовым рынком, имеющим определенный запас прочности, прогнозируемая и находится под контролем.

Ранее россиянам посоветовали не продавать акции после сильного падения.