WB Банк назвал нового председателя правления

Святослав Емельянов занял должность председателя правления WB Банка. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.

Там указали, что Банк России согласовал кандидатуру Емельянова на пост председателя правления WB Банка после ухода Георгия Горшкова в ВТБ. В его задачи войдут реализация стратегических целей и общее руководство банком.

Емельянов работал на руководящих должностях в Хоум Кредит, Связном и Почта Банке, а в 2025 году перешел в WB Банк зампредом. Банк продолжит развивать сервисы для покупателей и продавцов в сфере e-commerce.

Незадолго до этого глава Wildberries Татьяна Ким сообщила об изменении правил на логистических объектах при нештатных ситуациях. Она подчеркнула, что безопасность в центрах WB является приоритетом, поэтому при малейшей угрозе руководство компании принимает все необходимые меры, направленные на ее обеспечение.

Ранее сообщалось, что Wildberries начала выплачивать компенсации пострадавшим при атаке дронов.