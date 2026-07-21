Госдума приняла закон о российском криптовалютном рынке

Законопроект о регулировании криптовалюты в РФ прошел третье чтение в Госдуме

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о комплексном регулировании криптовалют и цифровых прав в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Новые нормы устанавливают правила работы для цифровых депозитариев, криптообменников и других участников рынка, определяя условия покупки криптовалют инвесторами, регулируя учет и хранение иностранных цифровых инструментов и майнинг.

Под действие нового закона попадают операторы информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, брокеры, управляющие компании, клиринговые организации и организаторы торгов.

Законопроект предусматривает разрешение на обмен цифровых валют только для организаций, включенных в специальный реестр и имеющих собственные средства на сумму от 15 млн рублей. В течение переходного периода, который продлится до начала июля следующего года, компании смогут работать с криптовалютами без регистрации.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснял, что целью законопроекта является обеспечение понятных и прозрачных правил работы рынка цифровых валют. Он отмечал, что популярность криптовалюты в России растет, из-за чего ею начинают интересоваться люди, не имеющие специальных знаний в инвестиционной сфере и поэтому рискующие потерять вложения.

Ранее в ЦБ назвали условие появления российской криптовалюты.