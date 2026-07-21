Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Госдума приняла закон о российском криптовалютном рынке

Законопроект о регулировании криптовалюты в РФ прошел третье чтение в Госдуме
Silas Stein/Global Look Press

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о комплексном регулировании криптовалют и цифровых прав в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Новые нормы устанавливают правила работы для цифровых депозитариев, криптообменников и других участников рынка, определяя условия покупки криптовалют инвесторами, регулируя учет и хранение иностранных цифровых инструментов и майнинг.

Под действие нового закона попадают операторы информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, брокеры, управляющие компании, клиринговые организации и организаторы торгов.

Законопроект предусматривает разрешение на обмен цифровых валют только для организаций, включенных в специальный реестр и имеющих собственные средства на сумму от 15 млн рублей. В течение переходного периода, который продлится до начала июля следующего года, компании смогут работать с криптовалютами без регистрации.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснял, что целью законопроекта является обеспечение понятных и прозрачных правил работы рынка цифровых валют. Он отмечал, что популярность криптовалюты в России растет, из-за чего ею начинают интересоваться люди, не имеющие специальных знаний в инвестиционной сфере и поэтому рискующие потерять вложения.

Ранее в ЦБ назвали условие появления российской криптовалюты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!