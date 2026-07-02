В ЦБ назвали условие появления российской криптовалюты

Первый зампред ЦБ Чистюхин допустил появление своих криптовалют в России

Участники российского финансового рынка смогут создать собственные криптовалюты после начала регулирования этой сферы в стране. Таким предположением поделился первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС.

По его словам, криптовалютному рынку требуется «очень сложное концептуальное регулирование», которое «на долгое время заложит принципиальные основы» его конфигурации.

Задачей Центробанка в этой сфере Чистюхин назвал обеспечение профессиональных участников криптовалютного рынка инфраструктурой и инструментами».

«Сегодня во многом придется пользоваться тем, что уже развито за рубежом. Но я предполагаю, что через небольшое время российские участники начнут создавать собственные криптовалюты, которые тоже будут обращаться с учетом действующего регулирования», — спрогнозировал зампред Банка России.

Вступление закона о регулировании рынка криптовалют в РФ должно состояться 1 сентября, а первые операции в соответствии с ним могут быть проведены уже в ноябре, сообщил Чистюхин РИА Новости. По его словам, переходный период продлится до 1 июля 2027 года — после этой даты за нелегальные криптовалютные транзакции будет грозить административная и уголовная ответственность.

Ранее россиян предупредили о риске уголовных дел из-за операций с криптовалютой.