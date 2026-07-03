Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Вступление в силу закона о криптовалютах в России перенесли на осень

Коммерсантъ: вступление в силу закона о криптовалюте отложили до сентября 2026
Kin Cheung/AP

Вступлению в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах» отложили до 1 сентября 2026 года из-за большого количества предложений и поправок к нему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, вступление в силу законопроекта откладывается на осень из-за затянувшихся согласований с ведомствами. Изначально закон должен был начать работать с июня 2026 года.

Как объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о регулировании рынка криптовалют предполагает введение понятных, прозрачных правил работы, а также меры по защите граждан. Он позволит ввести нормальное регулирование рынка и предотвратить недобросовестные практики в этой сфере.

По словам парламентария, сегодня популярность криптовалюты растет — так, ею начинают активно пользоваться граждане, которые не обладают узкоспециальными знаниями в инвестировании, в силу чего они могут сталкиваться с финансовыми рисками.

Ранее экономист оценил перспективу использования крипты как средства оплаты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!