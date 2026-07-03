Вступление в силу закона о криптовалютах в России перенесли на осень

Коммерсантъ: вступление в силу закона о криптовалюте отложили до сентября 2026

Вступлению в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах» отложили до 1 сентября 2026 года из-за большого количества предложений и поправок к нему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, вступление в силу законопроекта откладывается на осень из-за затянувшихся согласований с ведомствами. Изначально закон должен был начать работать с июня 2026 года.

Как объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о регулировании рынка криптовалют предполагает введение понятных, прозрачных правил работы, а также меры по защите граждан. Он позволит ввести нормальное регулирование рынка и предотвратить недобросовестные практики в этой сфере.

По словам парламентария, сегодня популярность криптовалюты растет — так, ею начинают активно пользоваться граждане, которые не обладают узкоспециальными знаниями в инвестировании, в силу чего они могут сталкиваться с финансовыми рисками.

Ранее экономист оценил перспективу использования крипты как средства оплаты.