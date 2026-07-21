Россияне стали бояться открывать рестораны и кафе

Более трети предпринимателей в России (36%) считают открытие ресторана или заведения стритфуд наиболее рискованной бизнес-нишей в 2026 году. Об этом свидетельствуют результата опроса международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»).

По данным опроса, в числе сфер с самым низким риском бизнесмены чаще всего называют развлечения и досуг — 26%, детские услуги и образование — 22%, IT и автоматизацию — 20%, автосервисы и шиномонтаж — 19%, а также клининг и бытовые услуги — 15%. При этом такие сферы, как медицина и ветеринария — 8%, e-commerce — 4%, ретейл — 4%, а рестораны получили наименьшие 3% ответов в группе «низкий риск».

«Список ниш, которые предприниматели считают высокорисковыми, выглядит практически зеркально. На первом месте в 2026 году — рестораны и стритфуд. Их назвали рискованными 36% респондентов», — говорится в результатах исследования.

Далее следуют wellness и фитнес — 18%, ПВЗ и логистика — 14%, производство и фэшн — 12%, e‑commerce — 11%. При этом бьюти-услуги, автосервисы, клининг и IT-сфера оказались в этом списке с наименьшими долями — от 3 до 4%.

По словам директора направления развития франчайзинговой сети Fit Service Дмитрия Бабаева, сферы, которые еще недавно воспринимались как витрина предпринимательства и драйвер роста, «сегодня все чаще ассоциируются с высокой волатильностью и зависимостью от потребительских настроений».

В Fit Service дополнили опрос анализом поисковых запросов в Яндекс.Wordstat за период май 2024 — май 2026 года. В фокус попали две группы формулировок: «открыть бизнес» в конкретной нише и «франшиза» той же ниши.

Этот анализ показывает, что предприниматели все чаще разделяют ниши на модные и устойчивые. К первым относятся рестораны, wellness, fashion и часть e-commerce. Они дают возможность строить яркие бренды, но при этом сильнее зависят от потребительского спроса, регуляторных изменений и стоимости привлечения клиентов. Ко вторым — детские услуги, медицина, IT-решения для автоматизации и сервисные бизнесы, где спрос более регулярный, а бизнес-модель лучше прогнозируется на горизонте пяти лет.

В онлайн-опросе приняли участие более 1000 предпринимателей из 15 крупных городов, представляющих малый и микробизнес в сфере услуг, торговли, логистики, e‑commerce, медицины, образования и креативных индустрий, выборка сбалансирована по полу, возрасту и стажу ведения бизнеса.

До этого сообщалось, что более четверти (28%) опрошенных россиян хотят открыть бизнес в сфере общепита (кофейня, бар, пекарня, кондитерская).

Ранее стало известно, сколько россиян хотят открыть бизнес.