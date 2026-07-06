Стало известно, сколько россиян хотят открыть бизнес

Каждый шестой (17,7%) опрошенный россиянин в будущем планирует стать предпринимателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью кофеен «Кофелайк» (есть у «Газеты.Ru»).

Пока не планируют, но в то же время часто думают о том, не начать ли свой бизнес, 34,4% опрошенных. Периодически, время от времени задумываются о том, стоит ли начать свое дело, примерно столько же респондентов — 34%. Не планируют открывать свой бизнес ни при каких условиях всего 10% опрошенных среди наемных работников. Никогда не задумывались о том, чтобы работать на себя, всего 3,9% респондентов.

Основная причина, побуждающая респондентов открыть свое дело, — отсутствие свободы при работе по найму. 91,3% респондентов ответили, что плюс предпринимательства заключается в «свободе принятия решений и независимости от работодателя». Считают, что, став предпринимателем, будут иметь высокий доход, 42,6%. 20,7% респондентов видят плюс предпринимательства в том, что владелец бизнеса руководит людьми, которые выполняют за него рутинную и скучную работу. 16,7% считают, что быть предпринимателем почетно и предполагает высокий статус в обществе.

22,67% предпочли бы открыть по франшизе (когда человек или компания покупает право работать под чужим брендом. Они платят владельцу бренда, а взамен получают инструкции, иногда поставщиков, рекламу и поддержку. — «Газета.Ru») ресторан, кафе, кофейню или точку фастфуда. 13,3% хотели бы заняться бизнесом в сфере торговли, в том числе e-commerce. 13% хотели бы открыть гостиницу, гостевой дом или хостел, 8% хотели бы по франшизе открыть салон красоты или другой бьюти-бизнес, 7,3% — бизнес в сфере образования, 6% — IT-бизнес, ровно столько же хотели бы заняться производством, 4% — клининговым бизнесом. Столько же занялись бы транспортным бизнесом, 3,35% открыли бы по франшизе фитнес-клуб или занялись любым другим бизнесом в сфере спорта, открыли бы автомойку или автосервис 2,67%, медицинским бизнесом занялись бы 2,6% респондентов, 1,3% — строительным, а другими видами бизнеса — 5,3%.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян. На вопросы можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее россиянам объяснили, почему турагенту без опыта не стоит открывать свое агентство.