Россияне рассказали, какой бизнес хотят открыть

Более четверти (28%) опрошенных россиян хотят открыть бизнес в сфере общепита (кофейня, бар, пекарня, кондитерская). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Т–Ж» (есть у «Газета.Ru»).

36% опрошенных россиян хотят открыть бизнес, связанный с собственным производством — например, с хобби и рукоделием (создание украшений ручной работы, вязаных вещей). Часть предпочитает более масштабные идеи: мебель, химическое производство, машиностроение. 27% предпочли бы сферу досуга и развлечений (квесты, аэротрубы, фитнес–студии и так далее).

Четвертое место по популярности заняла сфера образования — 22%, от кружков робототехники для детей до создания онлайн–курсов.

Наименее привлекательными сферами деятельности респондентам кажутся оптовая торговля (5%), транспорт и склады (6%). Среди действующих предпринимателей это одни из самых популярных видов деятельности.

Самая «женская» категория для бизнеса — бьюти–услуги: салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. Среди женщин она популярнее в 3,03 раза. Мужчины в 2,7–2,8 раза чаще готовы заниматься транспортом, логистикой, оптовой торговлей; в 1,9 раза — строительством и ремонтом, ИТ–сферой.

Самый популярный способ стать предпринимателем — открыть свое дело с нуля, так поступили бы 82% респондентов. 7% скорее купят готовый бизнес, оставшиеся 11% выберут промежуточный вариант — купить франшизу (возможность работать под чужим брендом за отчисления).

Желаемый чистый ежемесячный доход, ради которого готовы были бы открыть свое дело — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Такой ответ дали 35% опрошенных. Еще 31% хотят больше 500 тыс., в том числе 3,1% — более 5 млн в месяц. 34% участников опроса согласны меньше чем на 300 тыс., причем 5,7% не откажутся и от дохода меньше 100 тыс. рублей.

Чаще всего препятствует открытию собственного дела отсутствие капитала (66%), сомнения в собственных силах (50%), отсутствие бизнес–плана (42%).

Женщины обычно меньше верят в свои силы — они чаще предпочтут купить готовый бизнес или франшизы, а также охотнее готовы открывать бизнес ради меньших сумм: 39% женщин и 26% мужчин смирятся с доходом до 300 тыс. рублей.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят открыть бизнес.