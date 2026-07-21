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Бизнес

Россия ограничит ввоз продукции из постсоветской страны

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов от 5 экспортеров из Узбекистана
Shutterstock

Россельхознадзор ограничит ввоз сельскохозяйственной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. Об этом говорится на сайте службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ограничения начнут действовать с 23 июля. Решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных товаров при поставках из Узбекистана в Россию. В страну ограничат ввоз ряда овощей, зелени и фруктов от узбекских поставщиков. Среди них капуста, лук, томаты, свекла, укроп, петрушка и виноград.

По данным Россельхознадзора, только с начала 2026 года выявлено 132 случая обнаружения карантинных товаров, включая вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканскую томатную моль, бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы и пр. В службе отметили, что систематическое нарушение фитосанитарных требований указывает на недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок продукции.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию косточковых плодов и винограда из Армении: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. С 30 мая Россия также ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре пояснили, что эти меры связаны с нарушениями поставок продукции.

Ранее Россия ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии.

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