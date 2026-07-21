Китай увеличил поставки вейпов в Россию

В первом полугодии 2026 года Китай в 1,5 раза нарастил поставки вейпов в Россию до $57,5 млн (около 4,5 млрд рублей). Такие данные приводит Telegram-канал Baza.

Журналисты уточняют, что в 2025 году импорт вейпов обвалился: поставки упали почти на 40% — до $37,6 млн (около 3 млрд рублей).

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал полностью запретить производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он обратился к правительству, заявив, что, несмотря на действующий запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы, поэтому нужны другие меры.

Позднее, в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Закон будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную — органы исполнительной власти субъектов РФ.

Ранее эксперт заявила, что более половины продукции на российском рынке вейпов – это контрафакт.