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Россия впервые почти за полгода закупила грузинский виноград

РИА Новости: в мае Россия возобновила импорт грузинского винограда
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

Россия возобновила импорт винограда из Грузии после пятимесячного перерыва. Об этом свидетельствуют данные Грузинской статистической службы за май, которые проанализировали РИА Новости.

В течение мая из Грузии в РФ поступило виноградной продукции более чем на $59 тыс. В прошлом году грузинский виноград завозили на российский рынок только осенью: в сентябре экспорт достиг $688 тыс., в октябре снизился до $586 тыс., а к ноябрю поставки сократились до $28 тыс.

В мае Грузия поставила в РФ виноград на сумму порядка $98 тыс. Это значительно больше, чем она продала другим странам. Для сравнения: Азербайджан в том же месяце купил грузинского винограда на $24,2 тыс., а Армения — на $13,3 тыс.

Помимо винограда, Россия в мае 2026 года существенно нарастила ввоз грузинских яблок — до $1,9 млн, то есть в 5,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года ($346,1 тыс.).

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси намерен придерживаться прагматичной политики в отношениях с Москвой.

Ранее стало известно, кому опасно есть виноград.

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