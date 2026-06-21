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Общество

Россия резко нарастила поставки одного вида фруктов из Грузии

Статслужба Грузии: в мае Россия нарастила импорт яблок более чем в пять раз
Sputnik/РИА Новости

В мае Россия нарастила импорт яблок более чем в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Грузии.

За месяц поставки фруктов увеличились до $1,9 млн в денежном выражении. В 2025 году импорт яблок из бывшей республики Советского Союза оценивался в $346,1 тыс.

В мае Грузия поставила яблоки только четырем покупателям. Кроме России их приобрели Ирак ($26,9 тыс.), Армения ($27,9 тыс.) и Турция ($75,6 тыс.).

В июне сообщалось, что Бразилия в мае нарастила экспорт яблок в России. Экспорт бразильских яблок в Россию в мае вырос почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом и на треть по сравнению с апрелем, достигнув почти $3 млн.

В мае первый замминистра сельского хозяйства (Минсельхоза) Елена Фастова заявила, что уровень обеспеченности России яблоками оценивается в 83%. В этом плане России есть куда стремиться, отметила замглавы отраслевого министерства.

Ранее диетолог назвал людей, которым нельзя есть яблоки.

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