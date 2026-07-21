Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Некоторые российские НПЗ снова начали продавать топливо на бирже

Часть российских НПЗ возобновили продажи топлива на биржевом рынке
Владимир Вяткин/РИА Новости

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический обзор агентства Platts (входит в S&P Global).

Восстановление предприятий способствует росту оптовых поставок, снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных автозаправочных станциях (АЗС). Однако эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется подождать.

Согласно аналитическому обзору агентства, к биржевым торгам топливом вновь присоединились НПЗ, чья совокупная мощность переработки нефти составляет порядка 40 млн тонн в год. Тем не менее, ряд крупных производств, отвечающих за переработку более 45 млн тонн нефти ежегодно, еще не вернулись к участию в биржевых операциях.

Накануне сообщалось о переносе сроков ремонтных работ сибирских НПЗ на осень 2026 года.

Ранее сообщалось, что продажи белорусского бензина на бирже Петербурга резко сократились.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!