Некоторые российские НПЗ снова начали продавать топливо на бирже

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический обзор агентства Platts (входит в S&P Global).

Восстановление предприятий способствует росту оптовых поставок, снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных автозаправочных станциях (АЗС). Однако эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется подождать.

Согласно аналитическому обзору агентства, к биржевым торгам топливом вновь присоединились НПЗ, чья совокупная мощность переработки нефти составляет порядка 40 млн тонн в год. Тем не менее, ряд крупных производств, отвечающих за переработку более 45 млн тонн нефти ежегодно, еще не вернулись к участию в биржевых операциях.

Накануне сообщалось о переносе сроков ремонтных работ сибирских НПЗ на осень 2026 года.

Ранее сообщалось, что продажи белорусского бензина на бирже Петербурга резко сократились.