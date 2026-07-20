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Бизнес

Плановые работы по ремонту сибирских НПЗ перенесли

ЦБ: сроки плановых ремонтных работ сибирских НПЗ перенесли на осень
Владимир Вяткин/РИА Новости

Сроки плановых ремонтных работ сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перенесли на осень 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на июльский доклад Банка России о региональной экономике.

«Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на более поздний период — осень 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо, чтобы обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке. Объемы нефтепродуктов на сибирских НПЗ выросли в мае. Так, на крупных НПЗ, входящих в холдинги, перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощностей. Кроме того, независимые заводы также улучшили показатели производства, несмотря на то, что ранее испытывали проблемы как с обеспеченностью сырьем.

14 июля глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что Салаватский нефтехимический комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод, подвергся самой массированной за все время атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, благодаря сильной эшелонированной обороне удалось уничтожить или подавить вражеские беспилотники. На данный момент идут поиски упавших БПЛА, уточнил Хабиров.

Ранее в воздухе Уфы обнаружили чрезмерно высокое содержание опасного газа.

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