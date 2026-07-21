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Бизнес

Дмитриев задал Мерцу вопрос о «Северных потоках»

Дмитриев заявил, что Мерц ностальгирует по «Северным потокам»
Fabrizio Bensch/Reuters

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, соскучился по газопроводам «Северный поток». Об этом специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.

Он прокомментировал недавнее заявление Мерца о том, что отсутствие российского газа привело к затяжному энергетическому кризису в Германии.

Дмитриев подчеркнул, что Европейский союз сделал все, чтобы запретить поставки российских энергоносителей. Он назвал признание Мерцем проблемы первым шагом к ее решению. Дмитриев спросил канцлера: «Скучаете по Северным потокам», не так ли?»

20 июля Мерц в интервью телеканалу ZDF признал, что отказ от поставок российского газа привел его страну к затяжному энергетическому кризису.

В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок. Первый этап по отказу от российского газа начался в начале лета 2026 года.

Ранее в Госдуме допустили возобновление поставок газа в Германию.

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