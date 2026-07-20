В Госдуме допустили возобновление поставок газа в Германию

Не стоит исключать возобновления поставок российского газа в Германию и другие страны Европы, поскольку у европейских стран нет достойной замены российским энергоносителям. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Все-таки у них нет замены [российскому газу]. Они могут закупать газ у других стран, но у других стран тоже есть сложности. Это все не так просто. Им приходится дорого платить, покупая [российский] газ через какие-то третьи страны... Все это пройдет, и мы вернемся на круги своя», — считает парламентарий.

По словам Журовой, открытым остается вопрос, сможет ли Германия и другие страны ЕС грамотно перестроить экономику, перестроившись на поставки энергоносителей из других стран. В случае неудачи в этом вопросе не стоит исключать возобновления поставок газа в Европу, отметила она.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что отказ от поставок российского газа привел его страну к затяжному энергетическому кризису.

По словам Мерца, сегодня Германия сталкивается с совершенно другим вызовом со стороны Китая, а продолжающийся в ФРГ кризис возник из-за отсутствия российского газа. Так он сказал, отвечая на вопрос журналиста, не было ли ошибкой с его стороны во время выборов обещать гражданам невыполнимые вещи.

Ранее в ФРГ заявили, что антироссийские санкции ударили по Германии.