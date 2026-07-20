Стало известно о сокращении золотых резервов Центробанка

На 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций, показав снижение на 0,4% до 2282,995 тонны (-9,3 тонны). Это следует из данных Центробанка (ЦБ).

При этом, стоимость золота в резервах за июнь 2026 года снизилась на 8,25% — до $298,991 миллиарда на 1 июля с $325,872 миллиарда на 1 июня, доля золота в международных резервах также снизилась с 43,6% до 41,5%.

Запасы золота в Центробанке РФ за прошлый год показали снижение на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с $195,707 миллиарда на начало того же года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.

В марте этого года начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО) Рустэм Марданов рассказал, что золотовалютные резервы России находятся на территории страны, в хранилищах Центробанка. Тогда он сообщал, что резервы выросли до рекордных $326,5 млрд благодаря росту цен на золото. При этом физический объем драгоценного металла в хранилищах ЦБ незначительно сократился, отмечал Марданов.

Ранее золото стало самым подорожавшим металлом XXI века.