Назван самый подорожавший металл за 25 лет

Золото стало металлом, который сильнее остальных подорожал с конца XX века. Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По словам эксперта, если сравнить стоимость основных металлов на рубеже веков — в 2000 году — и в конце 2025 года, опираясь на данные Всемирного банка, то рост цен зафиксирован практически по всем основным металлам. Наиболее заметно, как отметила Левашенко, подорожало золото — его стоимость увеличилась в 12 раз.

Она также указала, что за тот же период цена меди выросла в 5,87 раза, железной руды — в 3,39 раза, никеля — в 1,71 раза, а алюминия — в 1,66 раза.

Эксперт пояснила, что рост стоимости металлов в XXI веке связан с общим повышением мирового уровня потребительских цен. По ее словам, этому способствовали увеличение расходов на добычу и переработку сырья, подорожание энергоресурсов и оборудования, а также изменение курса доллара США.

Кроме того, Левашенко отметила, что на динамику цен на основные промышленные металлы повлияли кризисы на финансовых рынках, в том числе в 2008–2009 и 2019–2020 годах, а также изменения баланса спроса и предложения.

По мнению аналитика, дополнительное влияние на стоимость металлов оказывают колебания цен на нефть и другие энергоносители.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожал лом черных металлов.