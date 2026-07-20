Власти Черногории сообщили о росте цен на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории вырастут на 8% и 14% в полночь на вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики и горного дела республики.

Отмечается, что причиной стало глобальное подорожание нефтепродуктов из-за эскалации конфликта в Ормузском проливе, из-за чего резко выросли цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.

По данным министерства, литр бензина EUROSUPER 98 в рознице подорожает на 7 евроцентов до €1,75 за литр. Бензин EUROSUPER 95 вырастет в цене на 8 евроцентов до €1,72 за литр, дизельное топливо подорожает на 14 евроцентов до €1,81 за литр, солярка — на 12 евроцентов до €1,71 за литр.

Накануне газета Bild писала, что новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на топливо в Германии. В стране перестала действовать «топливная скидка», которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне. В рамках правительственных мер борьбы с ростом цен операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешили повышать цены только один раз в день.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.