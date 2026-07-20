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Бизнес

Россиянам рассказали, как не допустить убыточность денежного вклада

Экономист Ткаченко: без контроля сбережения в банках могут стать убыточными
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Меняющаяся ситуация в экономике требует пересмотра структуры сбережений и регулярной оценки выбранных способов хранения средств. Есть риск, что при некоторых условиях банковские вклады могут стать убыточными, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экономиста Германа Ткаченко.

В первую очередь он посоветовал обратить внимание на долгосрочные вклады по депозитам, которые были наиболее выгодны в период высоких ставок. Постепенное снижение ключевой ставки, а следом за ней – и ставок по вкладам, может сделать их не столь выгодным инструментом, предупредил эксперт. По его словам, даже проценты по вкладам при высокой инфляции не всегда компенсируют затраты и превращают депозит в убыточную часть капитала.

Экономист посоветовал пересчитать доходность сбережений и выбрать самые выгодные формы вложения средств, включая краткосрочные вклады. Кроме того, если речь идет о крупных суммах, нужно подумать о страховании, так как обычно по вкладам максимальный размер страховки равен 1,4 млн рублей. Если в одном банке помещается сумма выше этой, то возникают дополнительные риски, заключил эксперт.

До этого директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский отмечал, что банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам, что напрямую связано с ростом спроса населения на кредиты и желанием повысить доступный капитал. Только при наличии достаточного капитала банки могут расширять кредитные портфели, поэтому активно привлекают средства граждан, пояснил он.

Ранее россиянам посоветовали открыть вклады на разные сроки.

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