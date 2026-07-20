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Бизнес

Раскрыта ключевая причина резкого роста ставок по краткосрочным вкладам

Аналитик Иванинский: рост ставок по коротким вкладам – признак спроса на кредиты
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам, что напрямую связано с ростом спроса населения на кредиты. Только при наличии достаточного капитала банки могут расширять кредитные портфели, пояснил в беседе с НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

«Чтобы выдавать больше кредитов, банку требуется привлекать средства вкладчиков. Если это нужно сделать срочно, банки используют депозиты. Поэтому, если банки повышают ставки по депозитам, значит у них есть спрос на кредиты», — отметил эксперт.

Средства вкладчиков кредитные организации привлекают либо для поддержания ликвидности, либо для повышения доступного капитала, избытка которого на сегодняшний день не наблюдается, добавил Иванинский.

Что касается рисков, то депозиты страхуются со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Таким образом, если сумма вклада не превышает застрахованную сумму, то вкладчик ничем не рискует, заключил аналитик.

Напомним, крупные игроки российского банковского сектора скорректировали процентные ставки по краткосрочным вкладам. Так, по средний процент по трехмесячным вкладам в двадцати ведущих банках страны достиг 13,5% годовых. Это незначительное увеличение по сравнению с показателем 19 июня, когда ставка составляла 13,44%.

При этом ставки по депозитам с более продолжительным сроком хранения снижаются, доходность по вкладам сроком на шесть месяцев сократилась на 0,08 процентного пункта, а по годовым вкладам – на 0,07 процентного пункта.

Ранее экономист связал рост ставок по трехмесячным вкладам с конкуренцией.

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