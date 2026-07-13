Россиянам посоветовали открыть вклады на разные сроки

Россиянам выгодно распределить сбережения между накопительным счетом или вкладом на три-шесть месяцев, депозитом на год и облигациями федерального займа. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Россиянам имеет смысл распределять накопления между вкладами на разные сроки. Главный минус одного депозита на всю сумму — это потеря гибкости: если понадобятся деньги, при досрочном расторжении банк вернет вклад по ставке «до востребования» (почти 0%). Лестничная стратегия (30% коротко, 50% на год, 20% длинно или в облигации) позволяет каждые три-шесть месяцев часть средств реинвестировать в лучшие условия. Единственный минус, что чуть больше времени понадобится на работу со вкладами», — отметил Селезнев.

По его словам, россиянам со сбережениями в 1 млн рублей лучше оставить 300 тыс. на накопительном счете или трех-шестимесячном вкладе под 11–12% (это резерв), 500 тыс. — на годовом вкладе под 13% (основной доход). 200 тыс. рублей лучше вложить в облигации федерального займа — ОФЗ 26238 или ОФЗ 26247 — на индивидуальный инвестиционный счет-3, добавил Селезнев. По его словам, будет налоговый вычет 13% плюс переоценка тела вложений при снижении ставки. Итоговая средняя ставка портфеля составит около 12% плюс возврат 26 тыс. рублей от налогового вычета на часть в ИИС (если у вас доход официальный), сказал финансист. Итого, получится заработать до 14,6% в первый год, или до 12,5% годовых на пятилетнем отрезке (со второго года доходность будет, скорее всего, снижаться вслед за ключевой ставкой), подчеркнул эксперт.

«Банки опережают ЦБ в снижении ставок по вкладам. К декабрю, когда ключевая ставка, по консенсусу, уйдет к 11–12%, годовые депозиты дадут 10–11%, а не 12–13%. То есть сегодня это последнее окно, чтобы зафиксировать пиковую ставку на срок от года», — отметил Селезнев.

Он назвал ошибкой дробить вклады по банкам ради мнимого ухода от налога на проценты: ФНС суммирует доход по всей банковской системе, и разбивка не помогает.

Ранее экономист объяснил резкое повышение ставок по краткосрочным вкладам.