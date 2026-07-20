Москвичам рассказали о выгодном способе приобрести недвижимость

Купить дачный дом в Москве сегодня можно за 12 млн рублей, а по области можно уложиться и в 8–9 млн рублей. Причем для покупки загородного дома использовать возможности семейной ипотеки, доступной при наличии двух несовершеннолетних детей, в то время как приобретение квартиры по льготной программе имеет ограничение в возрасте ребенка до семи лет, отметил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он подчеркнул, что сегодня стоимость квадратного метра в домах ниже, чем в квартирах, причем чаще предлагаются готовые дома под ключ.

«После времени ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет», — отметил эксперт.

По словам Ракуты, несмотря на повышение стоимости домов на 5–10% в этом году, по-прежнему при желании можно найти бюджетный вариант, особенно если рассматривается дом, в котором человек предполагает проводить не круглый год, а только лето. Так, наиболее доступные варианты предполагают покупку каркасного дома, капитальные объекты будут стоить уже дороже, заключил специалист.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия – покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный, пояснил депутат.

Ранее россиянам рассказали, на каких участках разрешается строить дома.