Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Москвичам рассказали о выгодном способе приобрести недвижимость

Брокер Ракута: покупка загородного дома в Москве и области выгоднее квартиры
Take Photo/Shutterstock

Купить дачный дом в Москве сегодня можно за 12 млн рублей, а по области можно уложиться и в 8–9 млн рублей. Причем для покупки загородного дома использовать возможности семейной ипотеки, доступной при наличии двух несовершеннолетних детей, в то время как приобретение квартиры по льготной программе имеет ограничение в возрасте ребенка до семи лет, отметил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он подчеркнул, что сегодня стоимость квадратного метра в домах ниже, чем в квартирах, причем чаще предлагаются готовые дома под ключ.

«После времени ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет», — отметил эксперт.

По словам Ракуты, несмотря на повышение стоимости домов на 5–10% в этом году, по-прежнему при желании можно найти бюджетный вариант, особенно если рассматривается дом, в котором человек предполагает проводить не круглый год, а только лето. Так, наиболее доступные варианты предполагают покупку каркасного дома, капитальные объекты будут стоить уже дороже, заключил специалист.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия – покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный, пояснил депутат.

Ранее россиянам рассказали, на каких участках разрешается строить дома.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!