Многие американские компании хотят вновь вести бизнес в России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (American Chamber of Commerce in Russia; AmCham) Роберт Эйджи.

Он подчеркнул, что значительное число американских предпринимателей желают вернуться в Россию, но не могут сделать это, поскольку все упирается в многочисленные антироссийские санкционные запреты правительства Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о мечте одного люксового бренда из Италии вернуться в Россию.

18 июля газета The New York Times сообщила, что санкции против России могут подорвать превосходство американского доллара. В администрации президента Соединенных Штатов боятся, что в мире вырастет популярность китайского юаня и криптовалют.

Ранее стало известно о мечте одного люксового бренда из Италии вернуться в Россию.