В Италии заявили о мечте одного люксового бренда вернуться в Россию

Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини заявил в разговоре с РИА Новости, что бренд одежды Prada мечтает о большом и перспективном российском рынке.

По словам Торрембини, число компаний, желающих вернуться или выйти на российский рынок, с трудом поддается подсчету, как и сферы, в которых они работают. Среди них он особо выделил Prada, отметив, что и этот модный дом, как и многие другие, мечтает о масштабном и перспективном российском рынке, несмотря на то что в 2022 году Prada приостановила розничные продажи и закрыла свои бутики в России.

В мае заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности на него вернуться, однако США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные российские энергоносители и пресекая возможность сотрудничать в других областях.

Ранее в Союзе торговых центров рассказали, стоит ли ждать возвращения Uniqlo и Zara.