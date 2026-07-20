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Бизнес

В России стали продавать меньше водки

РИА Новости: продажи водки в России сократились на 5,8%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Продажи водки в России сократились в июне на 5,8% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные участников алкогольного рынка.

Согласно данным, всего в июне продали 5,9 млн декалитров водки и 29,3 тысячи декалитров виски.

Также сильнее всего в июне сократились продажи бренди — 8,9%, упав до 1,05 миллиона декалитров. Также сократился спрос на настойки: в июне продали 559,3 тысячи декалитров, нежели в 2025 году — 602,2 тысячи.

Директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков ранее рассказал, что в России средняя розничная стоимость водки к 18 мая 2026 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года цены увеличились на 12,2%.

До этого в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.

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